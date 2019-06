El sector pesquero le pide ayuda a los acuicultores

Angostura, Sinaloa.- El sector pesquero de Angostura se siente desprotegido por parte de las autoridades municipales, estatales, federales y hasta de los propios acuicultores, quienes en sus inicios dependieron directamente de los recursos del mar para salir adelante y hoy ser empresarios.

Gildardo Escalante, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Playa Colorada, argumenta que necesitan el apoyo de los acuicultores para repoblar de larva de camarón la bahía y los esteros, cosa que lamentablemente no se ha dado desde hace dos años.

“Desafortunadamente los acuicultores no nos han apoyado con nada, la resiembra que se hizo fue hace años atrás, pero en esta ocasión no ha habido nada, incluso la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez quedó de juntarnos a todos para platicar y ver el cómo nos podían echar la mano, pero tal parece que se le olvidó, ya que no ha habido ninguna llamada, mucho menos algún acercamiento con los acuicultores para tocar el tema del apoyo de la recolección de la larva de camarón que se da cerca de la bomba.

Ahí estamos, esperando los llamados, pero no habido respuesta por parte de la alcaldesa ni del encargado del Departamento de Acuicultura y Pesca del Ayuntamiento, Rudecindo Obeso López. No hay noticias de que vayan a convocar a una junta.

La verdad, el sector pesquero ocupa el apoyo de los acuicultores, porque siendo sinceros, nos hacen mucho daño en el bombeo, pues matan mucha larva de camarón. Nosotros no los podemos obligar a que nos echen la mano, pero sí les pedimos que hagan consciencia de las cosas que están haciendo y nos apoyen, porque nosotros también somos compañeros de ellos, incluso muchos de los acuicultores también son pescadores, algunos están activos, otros ya no siguen con esta actividad, pero de ahí surgieron y actualmente están en una mejor condición económica que nosotros, y nos da gusto que les vaya bien, pero les pedimos que volteen para abajo al lugar de donde salieron y nos den la mano como debe de ser, como hermanos que somos.

Los pescadores ribereños le piden apoyo a los acuicultores y que no se hagan de la vista gorda, porque todos somos compañeros y provenimos del mismo sector, qué bueno que a algunos de ellos les fue mejor que a nosotros, y no estamos en su contra, al contrario, los felicitamos, pero sí les solicitamos que nos echen la mano.

Lo único que nosotros les pedimos es en la cuestión de la larva de camarón para llevar a cabo la repoblación en diferentes lugares de la bahía y los esteros. Ya lo han hecho en años anteriores, con lo poquito o mucho que han podido, pero esta vez parece ser que no hay intención de hacerlo, tampoco vemos interés por parte de las autoridades municipales para realizar una reunión y establecer esquemas de apoyo y todo camine bien”, argumenta Gildardo Escalante.