El sector restaurantero de Salvador Alvarado está preocupado por el alto cobro de luz

Guamúchil, Sinaloa.- La temporada de calor ha obligado a encender ventiladores y aires acondicionados, tema que pega directamente a los bolsillos y que no solamente afecta a cientos de familias, sino también al sector restaurantero, que año con año se ha vuelto una preocupación por el consumo de energía y con ello la facturación que les llegará por la energía eléctrica. Desde hace años esta temporada ha aquejado, debido a que hay quienes hasta pagan el doble del recibo bimestral.

De acuerdo con Irving Adrián Urías Gaxiola, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Salvador Alvarado, la preocupación por el costo es latente, puesto a que las altas temperaturas ya se empiezan a sentir cada día más fuerte y el incremento en ocasiones por el que deben pasar es de un 50 por ciento, cantidad que por la situación que se está pasando de la pandemia es aún más fuerte y preocupante.

Urías Gaxiola expuso que el llegar a pensar en apagar los equipos para aminorar el costo de energía les traería mayor afectación, ya que los alimentos deben estar bien refrigerados, y no obstante se debe de brindar un buen servicio a los clientes, por lo que deben permanecer en constante funcionamiento.

No obstante, dio a conocer que la medida que utilizan para no verse tan afectados son los paneles solares, sin embargo, esta inversión es costosa, que de alguna manera ha contribuido a que no llegue tan elevado el precio de la energía eléctrica, que conforme pasen los días irá incrementando en cuanto vaya en ascenso la temporada de calor.

Sin duda alguna año con año se vuelve un temor pagar el recibo de luz, y muestra de ello son los restaurantes, que a pesar de eso deben tener prendidos los aires.

