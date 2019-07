El síndrome de Sjögren, un padecimiento que es poco conocido en la población

Guamúchil, Sin. El síndrome de Sjögren es un padecimiento poco conocido, pero que a nivel mundial se estima que lo padece una de cada 70 personas, de las cuales 90 por ciento son mujeres.

Con motivo del Día Mundial de este padecimiento, el sector Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria 03, hace el llamado a la población a estar informados sobre los principales síntomas y cómo se puede prevenir.

“Se presenta con resequedad en algunas partes del cuerpo, como ojos, boca, vagina y algunas partes de la piel. Pero no tiene cura, de ahí la importancia a que la población esté informada y acuda de manera regular a consulta, aunque no padezca alguna enfermedad, sino que este cuidado le va a permitir prevenir este tipo de padecimientos”, explicó el doctor Jaime Irízar López. Informó que hasta el momento no se tiene ningún caso de Sjögren registrado en la región del Évora.