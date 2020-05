El sueño de Mariali siempre ha sido llegar a ser juez

Guamúchil, Sinaloa.- Detrás de un sueño hay grandes sacrificios, pero dejar el hogar que le vio nacer, para graduarse en la abogacía, fue el paso más difícil para Mariali Paola Acosta Rocha.

La estudiante de la Licenciatura en Derecho, Mariali Paola Acosta Rocha, es un alma justiciera. Tiene muy clara su meta profesional: ser una gran juez. Cada vez está más cerca de ver realizado su sueño. Cursa el tercer grado de la Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, A.C. (Cesgac). La oriunda de Guasave tuvo que dejar su terruño y su familia para culminar sus estudios universitarios y lograr su mayor meta.

Sin duda “la madera” ya la trae desde pequeña, al crecer en una familia donde varios de sus familiares se dedican a la abogacía. “Recuerdo que desde chica me llamaba la atención ver a mis tíos cómo se vestían, el trabajo que hacían como abogados, eso fue lo que creo que me influenció a saber qué quería ser de grande”, relata Acosta Rocha.

¿Pero por qué tuvo que dejar su querido Guasave y forjar su carrera en Guamúchil? Esa determinación fue la prueba de fuego, pero al ver la realidad ya estando fuera de su casa, la mente le jugaba una mala pasada y le decía “no vas a poder”.

“Al principio no fue fácil adaptarme a una nueva ciudad, pero lo más difícil fue la separación de mi mamá, porque siempre hemos sido muy apegadas. Los primeros días sentía que no iba a poder, pero afortunadamente tuve el apoyo de los maestros y por supuesto de mi mamá y de mi familia, que me recibió en su hogar y que me apoya con mis estudios”.

Mariali Paola Acosta Rocha a sus 20 años de edad valora todo el apoyo recibido para continuar sus estudios. Lamenta observar que no todos los alumnos valoran los sacrificios que sus padres hacen para brindarles una carrera. ¿Será que lo tienen todo y no valoran?, se pregunta. Ahora que ella está lejos de su casa aprendió a valorar aún más la oportunidad que tiene ante sí de ser alguien en la vida.

No basta con ser buen estudiante si no se tienen metas a futuro; reflexiona: “Para mí un buen estudiante es quien tiene metas a futuro”, y esa ha sido la visión que la ha mantenido firme para graduarse ya el próximo año y emprender el camino hasta llegar a presidir un juzgado.





