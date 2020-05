El suicidio es de los principales pensamientos durante la pandemia en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- El confinamiento por la pandemia y la falta de empleo desafortunadamente generan ideas de suicidio, lo que hace referencia a la existencia de pensamientos y más en las personas con depresión, así como los que tengan antecedente.

Ante esto, Isis Adriana Ureta Mexía, psicóloga educativa y maestra en Psicoterapia Gestal, manifiesta que las personas se pueden hacer un daño mayor detonando al suicidio debido a la falta de empleo, seguridad social o bien, por las relaciones sentimentales, por lo que se debe estar al tanto de ellas y estar en constante observación.

La psicóloga comentó que de una a cuatro veces las personas intentan suicidarse, hasta que lo logran, sin visualizar una salida y buscar una solución ante su situación.

Ureta Mexía manifiesta que debido a los hábitos que se tenían y que ya se dejaron de practicar, es que se provoca un desconcierto en las personas.

La psicóloga educativa señala que los principales factores de riesgo es una propensión genética al suicidio, así como antecedentes de familiares que ya lo hayan experimentado, o bien, logrado, en la familia, por lo que se debe estar observando.

“Los factores de riesgo tienen qué ver en los resultados de sentimientos que no pueden afrontar cuando se presenta la situación abrumadora diciendo: no me es posible salir, por lo que en estos casos se necesita la ayuda de emergencia”, citó.

Como recomendaciones Ureta Mexía comentó que deben buscar ayuda inmediata, así como retirar del alcance todo punzocortante, soga y producto que pueda dañar. Agregó que se debe hacer ejercicio de 20 minutos al día, tener el hogar limpio u organizado, como alimentarse a sus horas, para que la depresión no dañe.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 29 de mayo sobre el Covid 19

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 29 de mayo sobre el Covid 19

AMLO presenta reglas de Nueva Normalidad en México por COVID