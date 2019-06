El sur de Angostura empieza a sufrir apagones eléctricos

Angostura, Sinaloa.- Lo fuerte de la temporada de lluvias todavía no se presenta y ya lamentablemente varias comunidades de la zona sur de Angostura están sufriendo por los apagones eléctricos, pues ayer, por motivos desconocidos, se presentó uno que duró aproximadamente dos horas.

Remberto Montoya Castro, síndico de Costa Azul, detalla que la ciudadanía tanto del conocido campo pesquero como de La Sonrisa, Ejido Independencia, El Ostional, “El Muerto” y El Nuevo Ostional, luego luego pegó de gritos, pues no aguantaban la plaga de moscos y el calor que ya se deja sentir.

Además argumentó que este problema de energía eléctrica es muy añejo y parece no tener solución, ya que han hecho diferentes manifestaciones pero la Comisión Federal de Electricidad no les ha hecho caso.

“Ya sufrimos el primer apagón de la temporada, y va empezando esto, nada más se ve un nubladito y los de la Comisión cortan la luz, sin interesarles el cómo esté la gente. La plaga de moscos ya se empieza a dar, y pues ya nos estamos alistando para entrarle a la fumigación.

Ya no sabemos ni qué hacer para evitar los apagones, siempre hemos batallado mucho con la CFE, ya hemos hecho plantones y otras manifestaciones y no dan resultado de mejorar el servicio que es muy deficiente, especialmente en la época de lluvias, donde hemos llegado a pasar todo un día sin luz, pero eso sí, el recibo no falla y a fuerzas lo tenemos que pagar. Según pusieron una subestación en Gato de Lara para arreglar el problema, pero no ha servido”, asegura Remberto Montoya Castro.