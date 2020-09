El transporte escolar de Mocorito circula sin seguro

Mocorito, SInaloa.- Se sabe que los transportes escolares son muy importantes para trasladar a los estudiantes a las instituciones educativas y que deben contar con el seguro, sin embargo, a raíz de la pandemia por el coronavirus las clases se siguen recibiendo a distancia y los alumnos no están asistiendo a las escuelas, motivo por el cual el transporte escolar no circula y aún no cuenta con el seguro.

Respecto a lo anterior, Florina Castañeda López, jefa de Vinculación Educativa del Ayuntamiento de Mocorito, manifestó que referente a lo que se expresó anteriormente, aún no se ha trabajado para poder contar con la compra del seguro del transporte escolar.

“A como veamos la cuestión del regreso a las aulas vamos a empezar a tomar cartas en el asunto”, citó la funcionaria pública.

Asimismo, Castañeda López recalcó que los camiones se encuentran parados porque no hay afluencia de alumnos.

La funcionaria añadió que en cuanto los alumnos vayan a regresar a clases presenciales y el ciclo vaya a volver a su normalidad se dará inicio con la regularización del seguro del transporte, por lo que hasta el momento se seguirá atendiendo otras exigencias en cuanto a comunidades y servicios.

La jefa de Vinculación Educativa del Ayuntamiento de Mocorito argumentó que tampoco se ha tenido trato con alguna aseguradora, mismo que se pretende buscar ya que se acerque el regreso a clases de manera presencial a las aulas.

Para concluir Florina Castañeda López hizo un llamado a todos los padres de familia, maestros, así como a los mismos estudiantes, a redoblar esfuerzos ante esta contingencia para volver luego a la normalidad.