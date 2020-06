El vitiligo no se puede contagiar por el contacto físico

Guamúchil, Sinaloa.- El vitiligo es un padecimiento de carácter inmunológico, el cual se caracteriza por la pérdida de pigmentación en algunas zonas de la piel pero que no trae consigo consecuencias de salud que afecten a la persona o que puedan contagiar a alguien más, comenta el médico Abelardo Martínez Zambada.

El galeno explica que el vitiligo se da debido a que los melanocitos, que son las células que le dan la pigmentación a la piel humana, dejan de producir melanina, lo que deriva en la pérdida del color de la piel, misma que, obviamente, es más notoria en las personas de piel morena; “hay personas en las que es muy simple, no está muy acelerado el proceso, pero nada más es eso, la pérdida de pigmentación, no es algo que se vaya a contagiar saludando a alguien, aunque se desconoce qué es lo que lo ocasiona, no se contagia por el contacto físico”.

Martínez Zambada señala que aunque la piel pierde su color con el vitiligo, quien lo padece no necesariamente debe tener cuidados especiales al salir al sol, pues la vitamina D se sigue produciendo de manera normal ante los rayos del sol, pero de cualquier manera sí es conveniente tener los cuidados esenciales al exponerse al sol.

Asimismo, menciona que no tiene síntomas que se manifiesten con dolor o malestares de ningún tipo, pues solamente se va perdiendo la pigmentación en diferentes partes del cuerpo, como la cara, el cuello, las manos, los brazos, etcétera, incluso, comenta, hay personas que llegan a quedar totalmente albinas debido al vitiligo, pero esto no repercute en su salud.

Finalmente el médico señala que de ninguna manera el vitiligo se va a contagiar solamente por tener contacto físico con alguien que lo padece, pues como ya explica, es de carácter inmunológico.

El Día Mundial del Vitiligo se conmemora cada 25 de junio desde el 2011, iniciativa propuesta por Steve Haragadon, fundador de la red Vitiligo Friends, para crear consciencia mundial sobre este padecimiento, el cual, según cifras mundiales, entre el 1 y 2 por ciento de la población lo padece y puede tener un impacto social o psicológico muy fuerte en los pacientes.

