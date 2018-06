El voto en el extranjero es confiable para los mexicanos

Guamúchil, Sinaloa.- “Confío en el voto que emití después de varios años de no poder hacerlo, me siento contento, ya que a 17 años de no haber estado en el país, es bonito sentir cómo puedo decidir para que las cosas cambien”, expresó

Armando Angulo Castro, quien actualmente es residente de Houston, Texas, en Estados Unidos, quien con la ayuda del nuevo proceso electoral del INE por medio de la página www.votoextranjero.mx pudo realizar su votación, lo cual al principio le causó dudas, pero cuando miró el paquete en su casa, supo que sería parte de nuevo del proceso electoral en México.



“Empecé a ver que se ofertaba la nueva manera de votar, la cual la ofertaba el Instituto Nacional Electoral, me llamó la atención y empecé a investigar; busqué mis papeles, hacía poco que había tramitado la credencial de elector en uno de los viajes a México, y luego me puse a buscar todo para tenerlo en forma. Desde mi casa le tomé foto a mi credencial por los dos lados, después mandé todo por medio de la plataforma y esperé alrededor de 15 días. Todos los días checaba la plataforma, pues era algo que de verdad quería hacer, después de unos días no chequé, y cuando menos pensé, tenía un sobre del INE, que para mi sorpresa eran las boletas donde podría votar por el próximo presidente de México, así como el senador que representaría a mi estado de Sinaloa, lo que es grato para mí, pues todo venía bien organizado, el sobre te decía específicamente cómo votar, si tachabas más de uno se podría anular el voto, y eso fue de mucha ayuda, además que venían los colores de cada boleta y el sobre donde se iban a meter con sus sellos correspondientes, para saber que nadie más viera el voto, pues el voto es secreto”, expresó el mexicano Armando Angulo Castro, quien señaló que confía plenamente en el proceso electoral.

Armando Angulo Castro.

Comentó que tiene un mes aproximadamente de haber enviado su paquete, y confía en que llegue a buenas manos, porque el sobre en el que los envió tenía varios sellos, con los cuales detectarían una anomalía en el proceso, y está seguro que sus boletas con el presidente y el senador que él eligió serán parte de esta elección.

Por ello exhortó a todos aquellos mexicanos en el extranjero a ser parte de este proceso, pues es sencillo, ya que solo deben tener sus documentos en forma, además siendo legales o ilegales en los Estados Unidos se les permite hacer un cambio por su país, sin interferir en los planes que tengan en el país que residen actualmente, pues es un derecho que se tiene como mexicano, y los invitó a que como él se animó, también ellos lo puedan hacer.