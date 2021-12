El15% de las escuelas de la Región del Évora están en mal estado

Guamúchil, Sinaloa.- De 515 escuelas de la Secretaría de Educación Pública, en la región del Évora ya han regresado a clases presenciales cerca del 65 por ciento de las escuelas de nivel básico, informó Roberto Sánchez, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC de la Región del Évora. Asimismo, aclaró que existe el rumor de que todas las escuelas regresarán a clases presenciales en enero, sin embargo, asegura que en la región se encuentran en la espera de que la Secretaría de Educación Pública dé la última palabra, además asegura que el proceso de regreso a las aulas se estará llevando a cabo de manera gradual, como lo ha sido hasta el momento.

Aseguró que del 65 por ciento de las escuelas que ya regresaron a clases de manera híbrida, una gran parte de estas ya están cerca de estar en presenciales totalmente. Por otro lado, comentó que el 15 por ciento de las escuelas que no se han integrado al modelo de clases de manera híbrida tienen algún problema de infraestructura que impide que se dé reapertura a las aulas. Entre estas complicaciones comentó que hay escuelas que no cuentan con los servicios básicos como electricidad, disponibilidad de los baños y demás.

Manifestó que el municipio de Mocorito es uno de los más afectados en cuanto a escuelas dañadas, debido a que la falta de agua impide que los sanitarios funcionen con normalidad. “En el tema de Mocorito, por la sequía misma se complica un poquito más, pero igual la gradualidad ha estado dando para que las escuelas vayan regresando poco a poco”, aclaró.

Aseguró que hasta el momento no se han registrado instituciones con daños de infraestructura graves, y recalcó que solo son daños en servicios básicos, sin embargo, esto no permite el regreso a las aulas por el bienestar de los estudiantes y es necesario primero dar solución a estos aspectos. Con seguridad, Roberto Sánchez comentó que hasta el momento y desde el 30 de agosto que se inició el regreso a las aulas no se han presentado percances o situaciones preocupantes en cuanto a contagios. En este puente comentó que se han tomado las medidas de sanidad necesarias para evitar contagios entre alumnos, maestros y el personal en general.

“Aquí es de colaboración de todos, corresponsabilidad de todos y reconozco totalmente la participación de los padres de familia y la estructura educativa”, manifestó. Por otro lado, comentó que ha recibido gran apoyo de parte de las autoridades de la actual administración, lo que ha sido de gran ayuda para satisfacer las necesidades de las instituciones educativas de los tres municipios de la región.