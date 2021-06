Elecciones 2021: Aglaeé Montoya acepta la derrota y felicita a Miguel Angulo en Angostura

Angostura, Sinaloa.- La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aglaeé Montoya Martínez emitió un mensaje y su pronunciamiento sobre los resultados preliminares del PREP que colocaron en primera posición por la alcaldía de Angostura al contendiente del partido de Morena, Miguel Ángel Angulo Acosta.

Esto fue parte de lo comentó durante la rueda de prensa realizada esta mañana en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PRI en Angostura. “Siendo candidata en este periodo para la reelección me toca comentarles lo que ya todos saben, que no nos ha favorecido el resultado para darle una continuidad al proyecto. Se ha tenido una elección atípica, una elección que representó sorpresas, sorpresas que la vida da pero que también me permiten experimentar”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Montoya Martínez expresó sentirse afortunada y agradeció a todos y cada uno de quienes la apoyaron durante los meses de campaña. Con aceptación de los resultados se dijo que esta experiencia la deja aún más madura consciente y le va aportar mucho más a su conocimiento como política y como ser humano.

Aglaeé Montoya Martínez aceptó su derrota y felicitó al virtual ganador Miguel Ángel Angulo Acosta mejor conocido como “El Profe Maike”, del partido Morena, quien obtuvo una notable ventaja en los últimos resultados preliminares publicados por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa.

Espera que el triunfo del virtual candidato sea lo que la gente quiere, lo que la gente decidió porque siempre ha respetado las decisiones que la gente tome, comentó.

En su mensaje final externó con buena expectativa que espera que a Angostura le vaya bien. “Creo que los angosturenses merecemos mucho y hay muchas cosas que se van a poder mejorar. Segura estoy de que el gobernador no lo va a dejar abajo”.

Leer más: Elecciones 2021: Resultados del PREP favorecen a Ambrocio Chávez en el Distrito 09 de Sinaloa

Posterior al pronunciamiento sobre el resultado de las elecciones, envió un mensaje a su partido y les dijo que se siente firme y de pie en la lucha para que Angostura siga fincado en el compromiso de ser para el mundo, para Sinaloa para México un precedente, de esfuerzo, de liderazgo.

Se comprometió a seguir aportando a la formación de las nuevas generaciones de líderes jóvenes que le permiten fortalecer al partido, ser más victorioso y con sangre nueva. Informó que hoy regresará a sus funciones a la administración municipal a partir de las 16:00 horas.