Elecciones 2021: “Chenel” Valenzuela llora al perder la diputación del Distrito 09 de Sinaloa

Sinaloa.- El candidato a la diputación local de Sinaloa, José Manuel Valenzuela, mejor conocido como “Chenel”, prometió que se vestiría de San Judas, resultara ganador o perdedor y así lo hizo, cumplió su palabra y vestido del santo, con un trabaje verde se paseó por la plazuela municipal Pedro Infante en esta ciudad de Guamúchil.

El popular “Chenel” no contuvo sus lágrimas por el hecho de haber perdido en esta contienda y es que afirmó que no sabe hacer otra cosa que no sean acciones políticas.

Tengo que regresar al congreso porque no se hacer otra cosa”.

Informó que incluso tiene problemas económicos y que tendrá que vender su vehículo para pagar las deudas que tiene porque ya sólo le quedan 5 meses de seguir como diputado.

Por otro lado, el candidato agradeció a toda la sociedad que votó por él y a la que no también ya que la firma que todas esas personas estaban dispuestas a darle su voto, pero por alguna razón decidieron no hacerlo.

