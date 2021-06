Elecciones 2021: “El Profe Maike” agradece al pueblo de Angostura por elegir un cambio

Angostura, Sinaloa.- Conquistó el voto con propuestas, platicando con la gente y con una campaña austera, fue la respuesta del virtual ganador de las elecciones en Angostura, Miguel Ángel Angulo Angulo, al expresar su sentir un día después de la jornada electoral, no le alcanzan las palabras de agradecimiento al pueblo que lo vio nacer para externales su gratitud por haberlo elegido para gobernar el municipio.

Tras una larga jornada electoral se dieron a conocer los resultados preliminares del conteo rápido realizado por el IEES, que le dio la ventaja con miles de votos a “El Profe Maike”. Su sentir ante el triunfo alcanzado por los casi 9 mil angosturenses que votaron por él fue Ángulo Acosta reconoció que si le sorprendió la respuesta del pueblo porque se obtuvieron casi 9 mil votos de los que se esperaba alcanzar.

Su triunfo lo ve como un despertar del ciudadano y lo celebra con júbilo, pero sobre todo con agradecimiento con el pueblo que lo vio nacer crecer y en el que sirvió gran parte de su vida como profesor.

A un día de la elección, los comentarios que más ha escuchado es que la gente está asombrada pero también se vive una alegría en el pueblo.

“El Profe Maike” envía un mensaje a cada uno de los ciudadanos que con su voto le dieron la oportunidad de posicionarse en las urnas para ser el próximo presidente municipal.

“Los quiero felicitar porque con su credencial de votar, con su voto hicieron posible que el candidato la cuarta transformación y morera triunfará el triunfo no es únicamente del profe Mike en el triunfo es de todo el pueblo y el pueblo será finalmente el que será beneficiado porque como lo dije en campaña voy a hacer todo lo que sea posible para que el municipio de Angostura empiece a tener un despegue y que se coloque al igual que los mejores municipios del estado de Sinaloa eso es lo que pretendemos. Angostura necesita mejor suerte. Yo siempre dije que a Angostura necesitamos cambiarle su rostro, el rostro que tiene ahorita está un poco opacado y se lo cambiaremos por un rostro de progreso. Felicitarlos por esa valentía que tuvieron de darle vuelta a las circunstancias que nos habían estado envolviendo durante tantos trienios y que con ello se está marcando la ruta y el progreso para el pueblo. Los felicito, les doy las gracias y ahí estaremos en la presidencia municipal a sus órdenes”.

Ahora que se coloca en el primer lugar de votos externo que su compromiso seguir haciendo aplicar los principios de la cuarta transformación como no robar, no mentir, no a la corrupción y trabajar con la necesidad.

Al igual que su líder máximo Andrés Manuel López Obrador buscar implementar un gobierno austero para hacer más con menos. Incorporar a la ciudadanía al ejercicio de gobierno con la integración de un consejo ciudadano que vigile el ejercicio de las finanzas municipales. “Habrá Un gobierno limpio sin corrupción” afirmó.

“Ahorita los señalamientos yo pienso que no hay mucho que señalarme yo me contó que todo el tiempo con respeto en todo momento recibí algunos ataques. No muchos, pero sí los recibí y ni siquiera los quise contestar porque yo no quería perder el tiempo en enfrentamientos que finalmente no llevaban a nada positivo yo me dediqué a ser mi campaña a proponer las cosas mis propuestas y lo demás pues cada quien es libre de decir y hacer lo que mejor le parezca. Cada quién hizo las cosas como quiso y pudo la de nosotros fue una campaña austera”.

Celebra la victoria con júbilo y está organizando una reunión con cada una de las personas que lo acompañaron, los amigos que se fueron integrando, lo que me ayudaron Los que participaron las casillas yo creo que se merecen un agradecimiento de esa naturaleza porque entregaron todo su corazón y todo su trabajo y todo su deseo para que esto se coronará con el triunfo.