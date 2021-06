Elecciones 2021: Salud exhorta seguir los cuidados en las votaciones en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Sin olvidar los protocolos indicados de salud, fue el llamado que realizó el director del Centro de Salud Urbano de la ciudad de Guamúchil, Idelfonso Urías Cervantes, quien manifiesta que deben emplearse en todo momento, puesto a que seguimos bajo una pandemia. Reiteró que el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial, mantener la sana distancia, el lavado de manos frecuente y correcto, son la forma más efectiva de poder prevenir un contagio.

Mencionó que aun así, aunque las personas adultas y de menos edad ya estén vacunadas, por ningún momento deben de bajar la guardia ni confiarse.

“En estas elecciones es importante no romper la barrera que tenemos de usar cubrebocas, el gel, el lavado de manos, y en donde se pueda y se permita cuidar la sana distancia, es muy importante que sean tomadas en cuenta, estamos en semáforo verde, pero eso no quiere decir que tenemos que andar sin cubrebocas, ni las demás medidas, así como la sana distancia donde se den los tiempos y los espacios, y si no, tratar de ir a los lugares cuando haya menos gente o andar por las orillas donde menos gente haya en convivencia”, explicó.

Reconoció que el estado de Sinaloa por los actos de la ciudadanía la situación de la pandemia ha ido caminando a bien. Comentó que así como es un derecho ejercer el voto para decidir quién nos representará, señaló que es importante que salgan a emitirlo temprano.

Cabe mencionar que tras los fuertes rayos solares que se han estado presentando, de igual manera la población tendrá que cuidarse a no exponerse tantas horas bajo las altas temperaturas, ya que si no se protegen de ello, puede llegar un golpe de calor.

