Elecciones Mocorito: La gente tiene fé que con "Alfredín"  haya un verdadero cambio

Sinaloa.- El candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Mocorito, Alfredo López Castro "Alfredín", visitó casa por casa en las comunidades de Milpas Viejas, El Sauce de los Gámez, Tabalopa y Cahuinahuato.

Tocando puertas "Alfredín" pudo darse cuenta que hace falta una buena atención en comunidades como éstas de parte del gobierno, los pobladores comentaron que ya necesitan a un presidente que realmente se preocupe por ellos.

López Castro escuchó atentamente las inquietudes de la gente, la que más resaltó fue la falta de atención y servicios públicos, se comprometió a estar al pendiente de sus necesidades así como siempre buscar una solución a los problemas.

"Me siento bendecido, porque me dijeron que ya me estaban esperando, que habían escuchado mucho de mí y que ya querían platicar conmigo, además me encontré a varios amigos de mi señor padre QEP, es una bendición poder recibir estos comentarios" mencionó el candidato a la alcaldía de Mocorito.

El abanderado del Partido Revolucionario Democrático sintió el respaldo de parte de la gente a quienes escuchó de frente y les hablo directo, agradeciéndoles siempre el recibimiento, atenciones y sobre todo los buenos comentarios.

La gente se quedó muy contenta y tienen fé que con "Alfredín" haya un verdadero cambio.

