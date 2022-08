Electrocorazón

Un gusto saludarte y darte el día de hoy esta información. Dentro de tantos instrumentos que utilizamos, los doctores tenemos uno que se llama electrocardiograma y se utiliza para conocer la actividad eléctrica del corazón, diagnosticar enfermedades y atender de forma oportuna a los pacientes cardíacos.

Durante el segundo año de mi escuela de medicina estoy viendo fisiología, si te lo escribo de otra forma, es el funcionamiento del cuerpo humano a través de los órganos y sistemas que tiene el cuerpo. Cuando llegamos al apartado de fisiología del aparato cardiovascular, nos enseñaron a interpretar lo que viene siendo el electrocardiograma, y desde que aprendimos cómo se interpretaba hasta ahora que estoy en cuarto año, sigo viendo interpretación electrocardiograma, entonces, lo que te quiero dar a entender es que interpretar un electrocardiograma no es cualquier cosa y lleva mucha práctica, pero en sí no te he dicho nada sobre esto, así que en estos momentos te contaré un poco sobre el electrocardiograma.

El electrocardiograma ha sido un método diagnóstico muy importante en la práctica diaria a día de hoy. ¿Cómo se utiliza? se colocan electrodos que miden la actividad eléctrica del corazón, los cuales existen unipolares, bipolares y precordiales. Cuando ya están colocados se mide durante cierto tiempo y se registran en una gráfica o un papel que tiene unas medidas exactas para poder hacer el diagnóstico. Normalmente un corazón debería tener una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, un ritmo sinusal, que en pocas palabras te lo escribo como el marcapasos del corazón, es el que se encarga de que tu corazón lata, y otra cosa es también encontrar el eje eléctrico del corazón en el lugar que debería estar. Gracias a este electrocardiograma es que nosotros podemos detectar si el paciente tiene una frecuencia cardíaca anormal, si acaso el ritmo está fallando y el paciente necesitaría una operación para colocarle un marcapasos, si acaso hay crecimiento miocárdico que provoca una alteración del eje eléctrico, si hay hipertrofia, bloqueos de conducción o alguna lesión, isquemia, necrosis. Es por eso la importancia de realizar un electrocardiograma a tiempo y no cuando llegues con un problema cardíaco. Puedes acudir a cualquier clínica de confianza y realizarlo. Siempre te lo he dicho: la prevención es lo mejor en la medicina, una vez al año acudir con tu cardiólogo, o simplemente a consulta. Cualquier duda que tengas respecto a tu salud cardíaca es importante que acudas con tu médico. Intentando despejar tus dudas, no temas de realizarte estos estudios complementarios, ya que como te vuelvo a decir, la salud no solamente es curar, sino también es prevenir. Somos uno de los países que tienen los mayores casos de muerte súbita por problemas cardíacos, siendo que estos últimos podrían prevenirse de forma adecuada si es que nosotros acudiéramos a nuestra consulta diaria, si acudiéramos con un nutriólogo, si realizáramos ejercicio. Entonces si tú también tienes antecedentes de problemas cardíacos, acude con tu médico, realiza los estudios que tengan que realizarse, no tengas miedo, como te digo, nosotros buscamos ayudarte y prevenir alguna desgracia. De ti depende mejorar tu salud. Nos vemos la semana que viene.