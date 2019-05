Electrodomésticos son lo menos deseados por las mamás

Guamúchil, Sinaloa.- Detalles para ellas y no cosas para el hogar son los regalos que desean recibir las madres en su día. De acuerdo con las diferentes opiniones recabadas de madres, hijos y comerciantes, respecto a los regalos menos deseados para este 10 de mayo, la respuesta más común fue: “Nada de utensilios para el hogar ni electrodomésticos”.

“Que nos consientan y podamos disfrutar ese día”, dijeron la mayoría de las madres de familia. La madre y comerciante Emilia Gil expresó que es más importante regalar accesorios o algo que ellas vayan a usar o salir a comer. “Nada de utensilios para la casa”, comentó la empleada Angélica García.

“Las mamás ya no aprecian tanto los regalos típicos”, señaló la madre de familia y comerciante Josefina Castro. Lo material no es lo único importante para ellas, también varias de las mamás que fueron consultadas dijeron que se conforman con que sus hijos se porten bien, así lo externó la señora Teresa Hernández: “Con que no me causen mortificaciones yo estoy agradecida”.

Los comentarios de hijos e hijas ilustran la inconformidad de las jefas del hogar por recibir regalos que “las hacen trabajar”, respecto a lo que sus madres les han comentado que no les gustaría que les regalaran. “Los detalles valen más que el dinero, es mejor consentirlas”, opinó la estudiante Isamar Uriarte.

Para las madres el regalo más importante es la compañía de los hijos y los detalles son los que más aprecian. No importa el valor, ni el lugar, ni el tamaño del regalo, lo que aprecian más es que no solo en esta fecha se les valore y se les demuestre cariño, sino el resto del año.