Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura solicitan uniformes

Angostura, Sinaloa.- Uniformes nuevos es lo que ambiciona desde hace tiempo el cuerpo de elementos policiacos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Angostura para desempeñar aún mejor la labor que realizan arduamente día con día, pues dicen ya es hora de contar con nuevos y no estarse preocupando por las malas condiciones en las que algunos tienen sus uniformes, puesto que para ellos es muy complicado estar laborando bajo esas condiciones.

En voz de todos los elementos policiales, José Guadalupe Burgos Espinoza manifestó que desde ya hace muchos años ellos mismos son quienes se tienen que dotar los uniformes cuando, manifiesta, no debería ser así, esperando sean las autoridades correspondientes quienes sean los responsables y, no obstante, los apoyen lo antes posibles, ya que es una de tantas necesidades que les apremian.

Asimismo, expuso que no solamente del informe se hace cargo, sino también de gorras y sus correspondientes camisas, ya que desde hace años no les han dado el equipo necesario.

“Es justo que se fijen en nosotros que andamos todos los días laborando”, argumentó.

Ante ello, destacó que sería de gran importancia, pero sobre todo de gran ayuda, se les apoye con dos uniformes y si es posible, chamarras que los cubran del frío, que ya está próximo a llegar.

“A nosotros no nos importa de donde nos llamen, así como a qué hora nos llamen, siempre vamos a donde sea y eso la verdad es justo y necesario”, exclamó el elemento policiaco.

No obstante, otros elementos policiacos manifestaron que los uniformes no es lo único que necesitan, sino también sean tomadas en cuenta las armas con las que laborar y defienden de sus vidas, debido a que comentaron que no se encuentran en buenas condiciones y que es algo urgente se les tome en cuenta.

Cabe mencionar que son más de 20 elementos los que se encuentran en estas condiciones y de los cuales algunos de manera anónima por temor a represalias, no expresaron su nombre, pero sí argumentaron que les urge sean tomado en cuenta, puesto que así como ellos están 24/7 en todo momento para la ciudadanía en caso de cualquier situación, dicen ellos merecer la misma importancia, ya que los uniformes cuentan con diversos apartados que son esenciales para desarrollar el trabajo, pero sobre todo, proteger a los elementos.

El 14 de octubre del año pasado dijo el Ayuntamiento haber hecho entrega de 75 uniformes a la Dirección de Seguridad Pública, así como a elementos de Protección Civil, los cuales consistían en gorras, camisolas, pantalones, medias, así como también botas, elementos que les fueron de gran ayuda y hoy en día de nueva cuenta mencionan necesitarlos de manera urgente.