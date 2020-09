Elementos de Seguridad desalojan del Centauro a vendedores en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- A muy temprana hora del día de hoy dos unidades de Seguridad Pública, se dieron a la tarea de visitar para informar a los vendedores que se instalan en el bulevar Centauro de Guamúchil que se retirarán porque aún no se les ha dado la indicación de vender en este lugar.

Ante este hecho la señora Socorro Duarte Acosta, informó que se instalaron desde las 06:00 hora del día y los elementos llegaron aproximadamente a las 07:00 horas del día para darles indicaciones de que levantaran sus puestos de venta.

“Nos dijeron que nos levantáramos todos porque si no lo hacíamos iban a pasar cosas peores, entonces eso hicimos levantar todo, pero lo que deberían de hacer es traernos una despensa a cada trabajador porque nosotros vivimos de la gente, nosotros trabajamos aquí solamente y no tenemos otra fuente de empleo”.

Desconcertada comentó que ella lo primero que pensó al escuchar las fuertes palabras de los elementos de seguridad, fue que el ejército los iba a quitar si ellos hacían caso omiso a sus indicaciones.

Pese a que estaban dos unidades de las autoridades solamente se acercaba un elemento a dar el aviso.

Duarte Acosta, expresó que ya van varias veces que les sucede esto pero en las ocasiones anteriores les daban la oportunidad de quedarse algunas horas para poder llevar un sustento a sus hogares pero está ultima vez fueron muy estrictos y se negaron.

Explicó que no cuentan con otro ingreso por lo que no saben cómo le harán para la comida de esta semana que se aproxima.

“Dijeron que el gobierno nos iba a dar una despensa pero a mí no me han dado nada y está bien que vengan los policías y nos quiten pero que nos digan aquí tienen una despensa vayan a sus casas, pues nos íbamos tranquilos sabiendo que tendremos algo de comer”, citó.

Dijo además que ella tiene un hijo discapacitado al que le dan convulsiones a causa del meningitis y que ni por eso le ayudaron y aseguró que ya tiene tiempo pidiendo una ayuda para él, misma que le han negado. “Si me dicen que me van a dar pero nunca me ha llegado nada”.