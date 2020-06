Empleados del Ayuntamiento de Mocorito sin seguro médico y expuestos al Covid-19

Mocorito, Sinaloa.- Son pocos los empleados del Ayuntamiento de Mocorito que cuentan con seguro médico. Ylsa Espinoza, oficial mayor, expresó que quien no cuenta con lo anteriormente mencionado deberá pagar sus medicamentos y los estudios que sean necesarios, aún si la enfermedad que contraigan sea el Covid-19.

“No seguro médico no tenemos, yo no sé si algunos funcionarios tengan esta prestación pero los trabajadores de confianza y algunos funcionarios no tienen”, comentó.

Informó que quienes si tienen estos beneficios son los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal así como también los sindicalizados y el cuerpo de Bomberos.

La Oficial Mayor dio a conocer que son alrededor de 150 los empleados de confianza que carecen de este servicio por lo cual debe costear sus propias necesidades médicas.

Resaltó que esto puede deberse a que el Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para sostener este gasto debido a que es un costo muy elevado y a esto le suman que son muchos los empleados.

“Este problema no sólo es en este Ayuntamiento creo yo que pasa lo mismo en casi todos los Ayuntamientos de los municipios, pero claro que esto no es justificación”.

Comentó que lo ideal sería que los empleados cuenten con las prestaciones sociales que la ley dice pero los Ayuntamientos con cuentan con el recurso económico para hacerlo.

