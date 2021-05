Empleados en Salvador Alvarado comprenden menos pago de utilidades

Guamúchil, Sinaloa.- Como bien se sabe que el pago de utilidades es una prestación la cual debe ser pagada la primera semana de mayo y el último día de este mes como fecha límite, este año, a decir de algunos trabajadores de Salvador Alvarado, recibieron menor cantidad respecto a los años anteriores, por la situación que prevalece de la pandemia, y con ello la difícil economía, la cual se ha visto complicada, sin embargo, expusieron ser conscientes con los patrones por la crisis económica que se cuenta.

No obstante, María Celene Leal, una trabajadora de una conocida empresa, dio a conocer que a inicio de la pandemia la cantidad fue más elevada que la que se le otorgó hace unas semanas, y ante ello dijo que a pesar de que esperaba un mayor ingreso, no fue así, pero aun así dijo no sentir enojo, ya que sabe de lo que se pasa todavía. “Siendo sincera, yo sí esperaba más, pero después me puse a pensar: está bien, porque ahorita la economía no es buena, y de eso, a no haber recibido nada, está muy bien”, dijo.

De igual manera, Carolina Rosas coincidió con la anterior trabajadora, destacando que tiene dos años laborando y el efectivo recibido por la prestación de utilidades fue menor que el año anterior, al ser que las ventas se vieron afectadas con lo del Covid-19 y ese fue uno de los principales motivos por los que la compañía no tuvo tantas ganancias.

“Es mejor recibir poco a no recibir nada, nosotros pensábamos que el rumor de que no recibiríamos nada de utilidades era cierto, pero gracias a Dios sí nos dieron un poco de dinero extra”, mencionó.

En cambio, el señor Manuel López externó que en la empresa donde él labora sus jefes optaron por darles la misma cantidad de utilidades que el año anterior, para que no se vieran tan afectados y no recibir queja alguna de los trabajadores.

“Fue una acción muy acertada de los patrones tomar la decisión de dar la misma cantidad de utilidades, ya que así no se ven tan afectados, porque no hay tanta venta como los años anteriores”, fueron las palabras de un trabajador.