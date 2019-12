Empresa familiar ha sobrevivido a la cuarta generación

Guamúchil, Sinaloa.- La perseverancia de la familia Rojo es uno de los pilares que les ha permitido perdurar en el sector comercial por más de tres generaciones. Ahora el bisnieto forma parte del negocio de compra-venta de semillas, que inició a finales de 1950.

Lo dificíl no es crear una empresa sino sostenerse. Pero en esta familia se han roto todos los esquemas, considerando que la esperanza de vida de los negocios familiares en México no supera los 10 años y menos del cinco por ciento no sobreviven hasta la cuarta generación. La empresa de semillas es liderada ahora por los hermanos Rafael y Ricardo.

A finales de la década de 1950, el fundador Rafael Rojo de la empresa familiar inició recorriendo las zonas serranas de Mocorito comprando grano para venderlo en Guamúchil y así poco a poco fue creciendo su negocio, pero a medida de que crecían sus hijos fue necesario cambiarse a la ciudad de Guamúchil para que recibieran una mejor educación. Y con el paso del tiempo instaló un abarrote para que los hijos se enrolaran en la cultura del trabajo y del comercio.

El famoso abarrote Rojo fue instalado en el Mercado Municipal viejo y desde ahí cada uno de los hijos emprendió sus propios negocios.

“Mi abuelo y mi padre siempre decían que el trato con el cliente debe basarse en la honestidad sin tratar de aprovecharse de él. Hay que tratar de quedar bien con el cliente porque si al cliente le va bien a la empresa también. La empatía, tenacidad, el respeto, la palabra y la confianza han sido los cimientos”, relata quien actualmente preside la empresa familiar junto con su hermano Ricardo.

El bisnieto Rafael Rojo Castro se incorporó a la administración de la empresa. “Sí pienso continuar y mantener el legado por más tiempo”.