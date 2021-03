Empresaria de Mocorito exhorta luchar por los sueños ante las dificultades de la vida

Mocorito, Sinaloa.- Si de mujeres de éxito se trata, Rogelia Iliana Rodríguez López es un claro ejemplo de ello, y esto no es obra de la casualidad sino producto de un arduo esfuerzo, dedicación y constancia por varios años consecutivos.

Rodríguez López, originaria de Mocorito, argumenta que sufrió mucho y le batalló como no se imaginan para lograr consolidar en el gusto de la sociedad su empresa de helados denominada Happy Ice, productos que por cierto le están dando proyección nacional del Pueblo Mágico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La joven empresaria manifiesta que sus inicios en el negocio fueron en su casa, con un pequeño refrigerador donde guardaba los productos que elaboraba con fruta natural pero las cosas se le complicaban debido a que además trabajaba en una guardería, pero la gente que sabía lo que hacía iba a su domicilio a hacer las compras.

Rogelia Iliana Rodríguez López señala que un tío tenía el negocio de helados, pero lo cerró para irse a Estados Unidos, fue entonces cuando ella lo adquirió, sin embargo, su familiar regresó a Mocorito y se lo tuvo que entregar, pero el destino hizo que nuevamente volviera al extranjero y entonces sí la joven empresaria asumió de lleno la responsabilidad desde el 2016 a la fecha.

“Yo no quería hacerme cargo del negocio porque me sentía con mucho trabajo, ya que también estaba en la guardería, pero reconozco que siempre me ha gustado todo esto de elaborar productos, hacer diferentes cosas con frutas naturales y cuando supe ya bien a hacer la nieve a partir de ahí me fueron surgiendo ideas de cómo fabricar productos innovadores, meterles combinaciones de sabores e incluirles frutas que se dan en la región como la naranjita.

Fui experimentando y los nuevos productos le fueron gustando a la gente, gracias a ello hoy tenemos muy buena aceptación y demanda, se los agradezco porque tengo mucha clientela de toda la región del Évora, de Los Mochis, Guasave, Culiacán, entre otros municipios y todo es gracias a que nos han recomendado y eso nos ha dado la pauta para crecer.

Leer más: Síndica Procuradora de Mocorito pide atención para las comunidades de la zona sur

Inicié en mi casa, con equipo usado, pero con muchas ganas de salir adelante y afortunadamente con forme fueron pasando los años todo cambió, las cosas se fueron dando y logramos formar una empresa emprendedora como lo es Happy Ice.

Sin duda, antes de lograr la consolidación del negocio, vivimos una etapa muy difícil, sin recursos para empezar, pero lo haces con todo el esfuerzo del mundo, las cosas nunca se olvidan y hoy recuerdo que mi esposo y yo nos propusimos ahorrar un año completo para lograr nuestros objetivos. Ahora nos reímos, pero antes, en todo ese tiempo, no salimos a ningún lado, no gastamos ni en tacos para cenar, no tuvimos vacaciones ni nada. Fue un lapso muy duro, pero todo era para poder tener Happy Ice.

A todas las mujeres que desean emprender su negocio les digo que luchen por sus sueños, nada es difícil en esta vida, pero sí se requiere de esfuerzo y dedicación, además nunca pierdan la fe y que le echen ganas, se requiere ser constante para lograr objetivos.

Leer más: Salvador Alvarado inicia con 3 mil 400 dosis la segunda aplicación de la vacuna contra Covid-19

No se desanimen porque en estos de las ventas un día sí nos va bien pero quizás dos o tres no y así es esto”, explica la joven empresaria Rogelia Iliana Rodríguez López.