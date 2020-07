Empresarias de Guamúchil consideran cambiar de giro ante crisis

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la crítica situación económica, una parte de las comerciantes está considerando cambiar de giro por productos de mayor demanda, reconoció la presidenta del Grupo de Mujeres Empresarias perteneciente a la Canaco del Évora, Gladys González.

Si los empresarios han padecido una crítica situación para sostener sus negocios, a las empresarias les ha ido aún peor, ya que la mayoría de ellas paga renta, son jefas de familia y además hijas que están al cuidado de sus padres. “Ya no hallan la puerta” y están pensando en alternativas para no tener que bajar cortina. Una de estas opciones es cambiar de giro, ya que la mayoría de las empresarias de la región del Évora se dedica a la venta de productos considerados no esenciales.

En el caso de Salvador Alvarado, las 55 empresarias socias de la Canaco aún no han recibido apoyos, y ante las bajas ventas están buscando otras estrategias para darle salida a los productos que no se han podido vender, porque no está saliendo ni para mantener el negocio.

“Algunas de las formas en que hemos buscado la manera de salir adelante es a través de las redes sociales, venta a domicilio, y no estamos con un horario fijo. Ahora trabajamos a cualquier hora, prácticamente, para aumentar las ventas. Muchas también estamos considerando cambiar de giro para enfrentar la difícil situación, porque hay mucha incertidumbre, no sabemos cuándo se va a terminar la pandemia.”

La líder hace un llamado de auxilio porque lamenta que de la federación no les ha llegado un apoyo real. Respecto a los créditos ofrecidos al sector empresarial, han encontrado trabas para acceder a ellos, empezando por el requisito de garantía.

“Necesitamos apoyos reales y que los trámites sean más accesibles, porque muchas no tenemos todas las garantías que se nos solicita y eso ya es un freno total. Nos están dejando en el olvido. Necesitamos hechos y un beneficio para la empresaria, porque si no, tendremos deuda tras deuda y de las empresas depende la economía, los empleos, todo.”

Después de meses de mantener cerrados sus negocios, las empresarias tuvieron que buscar otras formas de venta ante el bajo flujo de clientes, porque aunque las empresas se hayan reaperturado mucha gente sigue encerrada, resaltó la líder empresarial. A pesar de que cargan con “el paquete completo”, las comerciantes, madres, esposas, hijas, contribuyentes, seguirán dando la batalla hasta el último aliento.