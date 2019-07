"Empresarios como Granos de Sinaloa no deberían de existir en el estado"

Guamúchil, Sin. Ante las manifestaciones que han hecho los productores agrícolas por los abusos que está cometiendo la bodega Granos de Sinaloa en la comercialización de las cosechas de maíz, el diputado local y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias comenta que este tipo de empresarios no deberían de existir en el estado.

Faustino Hernández detalla que Granos de Sinaloa validó alrededor de 70 mil toneladas pero desafortunadamente no las contrató, y por tal motivo se están presentando problemas.

"Considero que esto es una negligencia por parte del empresario o lo hicieron a propósito, por que la verdad lo que ellos pretenden o han querido hacer todo el tiempo es comprar por la libre y sacar a los productores del esquema de comercialización por contrato de 4 mil 150 pesos por tonelada y eso no lo vamos a permitir, por eso estamos sumados en la lucha la Liga de Comunidades Agrarias y diferentes organizaciones para apoyar a los agricultores en esta causa justa que tiene como único objetivo que se les dé el trato que merecen por parte de esta empresa Granos de Sinaloa, que no es la primera que lo hace y pues esto molesto, por eso decimos que este tipo de empresarios no deben de existir en el estado, y vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para lograr beneficios para los productores.

Vamos a tomar medidas y si es posible vamos a bloquear todas las bodegas que tiene Granos de Sinaloa en el estado para que se contrate a la brevedad posible las validadas, que no lo hicieron porque no quisieron.

Yo conozco el tema del campo y sé que en estos momentos la visión que tiene el Gobierno Federal no es la adecuada, pues necesita encausarla hacia los que menos tienen y aquí en Sinaloa también hay mucha pobreza, sobre todo la gente agrícola se la parte en el campo, le mete a la tierra para producir, son ocho meses de arduo trabajo y hoy lamentablemente no se puede lograr el apoyo para 400 productores que quedaron fuera de la contratación por parte de Granos de Sinaloa.

Las medidas extremas son malas pero si son necesarias las vamos a implementar, porque ocupamos la voluntad del Gobierno Federal y darle solución a este tema.

Vamos a hacer lo que los productores digan, si ellos deciden sacar las cosechas le vamos a entrar, incluso si quieren quemar la bodega pues las vamos a quemar, si nos meten a la cárcel allá iremos a parar porque es necesario no permitir este tipo de acciones, de abuso, por parte de este empresario que creo que ni es de Sinaloa.

No nos vamos a dejar, aquí estamos para defender al campesino y lo importante es que se contraten las 70 mil toneladas que fueron validadas por Granos de Sinaloa, que de manera arbitraria no lo hicieron", asegura Faustino Hernández.