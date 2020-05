Empresarios de Guamúchil preocupados por las bajas ventas

Guamúchil, Sinaloa.- La situación actual por la que muchos comercios atraviesan, principalmente los catalogados como no esenciales, ha sido muy difícil debido a la pandemia por coronavirus, mientras que en el caso de los negocios esenciales, los cambios no han sido mayores, pues algunos solo han tenido que ajustarse a las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud.

El empresario Alonso Humberto Higuera López señala que en su caso, su negocio no es considerado como no esencial, por lo que su situación no ha sufrido grandes cambios y continúan trabajando casi de manera normal.

“Considerando los negocios esenciales, sí ha habido una ligera baja, pero realmente para mí, en mi negocio, no ha sido muy perceptible, casi ha estado normal se puede decir, en lo que son los negocios no esenciales a ellos sí se les está poniendo muy difícil por la situación de que muchos han seguido pagando la quincena y todos los gastos fijos que implica un negocio, y creo que sí les está afectando mucho”, dice.

Asimismo, como negocio esencial en su caso, lo único que de cierta manera les ha afectado son las largas filas en los bancos cuando van a realizar algún depósito, pues se llevan de tres a cuatro horas formados, lo que implica no una pérdida económica, sino de tiempo.

Por su parte, personal de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado realizó ayer recorridos por el sector Centro de Guamúchil para verificar que los comercios no esenciales permanezcan cerrados, pues en algunos casos hay quienes no han acatado la recomendación.

El titular de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, indicó que es difícil llevar a cabo esta tarea pero es algo necesario, pues entre más rápido se acaten las recomendaciones de la Secretaría de Salud, más rápido volverá todo a la normalidad y se podrá de esa manera reactivar la economía.





Te puede interesar:

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 6 de mayo sobre el Covid 19

Adquieren Capsulas de Bioseguridad para Mocorito y Pericos

Mujer es dada de alta por Covid-19 del IMSS