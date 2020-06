Empresas no esenciales de Salvador Alvarado abren en pleno semáforo rojo

Guamúchil, Sinaloa.- Aproximadamente 70 negocios no esenciales en todo el municipio de Salvador Alvarado se encuentran abiertos. El coordinador de Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, dio a conocer que están tratando de trabajar en armonía con los comerciantes, pero al ver la situación de aumento de contagios ya comenzaron a aplicar sanciones, las cuales son multas económicas.

“A los comercios que no están acatando las medidas de seguridad y que no tengan sus puertas cerradas se les va a hacer llegar una sanción, como ya lo han hecho durante aproximadamente un mes, esto por no acatar las disposiciones de la Secretaría de Salud, ya que en estos momentos la pandemia es una contingencia de seguridad nacional.”

Resaltó que hasta el momento no se ha contabilizado el número de sanciones que se han otorgado a los diferentes negocios que han abierto aun cuando tenían que permanecer con las puertas cerradas.

Ponderó que la mayoría de los giros no han acatado las indicaciones que se les ha dado, entre los que destacaron las boutiques, zapaterías, joyerías, perfumerías. Aproximadamente dos o tres negocios por giro están abiertos en el Centro.

Indicó que este problema se da en todo el municipio, pero en el Centro es donde más se aglomeran las personas.

Detalló que no ha dejado de hacer la labor de conscientización, pero dejó muy en claro que para este tipo de circunstancias es muy necesaria la corresponsabilidad de la ciudadanía y del Gobierno.

Nuestro semáforo se encuentra en rojo, las indicaciones tanto del Gobierno Estatal como Federal son mantener aún cerrados los comercios no esenciales y vigilar los esenciales”.

El funcionario municipal dijo que han estado platicando con los empresarios, locatarios, para que los negocios sigan cerrados, más ahora que los contagios van a la alza en el municipio.

Agregó que han estado llevando a cabo los operativos, saliendo casi todos los días a revisar los comercios, pero resaltó que debe haber una corresponsabilidad entre los locatarios, empresarios y autoridades para poder mitigar los riesgos.

“Esto también es responsabilidad de los ciudadanos, porque necesitan acatar las medidas de seguridad, necesitan seguir las indicaciones del Sector Salud y mantener los comercios cerrados.”

El coordinador de Protección Civil expresó que los comerciantes tienen la inquietud de abrir y recibir a sus clientes, pero dijo que necesitan que el flujo de personas en el Centro de la ciudad disminuya.

El funcionario invitó a la ciudadanía para que acate las indicaciones, debido a que lo más recomendable es que protejan su salud y se resguarden en sus hogares.

Te puede interesar:

Banco Mundial presta a México mil mdd para hacer frente al COVID

No usar bien cubrebocas puede ser perjudicial: Ssa

Covid-19: Sinaloa con el 63 por ciento de camas disponibles con ventilador