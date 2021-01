En Álamo de los Montoya, Salvador Alvarado ya no soportan el olor a drenaje

Guamúchil, Sinaloa.- Cansados por no ser escuchados ni tomados en cuenta es el sentir de los habitantes de la comunidad Álamo de los Montoya, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, ante los fétidos olores del drenaje que cae a un tipo arroyo que se encuentra libre a unos pocos metros de donde habitan las personas.

La señora Beatriz López, quien es una de las afectadas, manifiesta que desde ya hace varios años tienen batallando con ello, dado a que todos los desperdicios se van directo y un mínimo viento les lleva el mal olor hasta donde se encuentren. Asimismo, dio a conocer que los olores fétidos al drenaje provocan incomodidad y hasta enfermedades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Solamente con correr aire, uno no puede estar sentado ni afuera ni en la hamaca, de la peste que llega a drenaje”, resaltó. Comentó que este problema persiste desde la administración de Liliana Cárdenas, quien les había prometido solución, sin embargo, no tuvieron resultados, agudizándose cada día más, por lo que su llamado es de auxilio ante la problemática que viven día, tarde y noche sucesivamente.

Dándole seguimiento al tema, el señor Plácido Hernández Montoya, otro de los quejosos que vive a unas cuantas casas de donde cae el drenaje, externó que cuando llueve los desechos se quedan estancados, es decir, que no se van, destacando que ya le han avisado a personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, mismos que se encargan de ir a inspeccionar dicha problemática, sin embargo, no ha dado resultado debido a que no hacen nada, fueron las palabras del habitante.

Hernández Montoya señaló que sería muy importante que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, debido a que están cansados de tener el problema de años, que no los deja respirar a gusto por los fétidos olores que se desprenden del drenaje en el arroyo.

Leer más: Así viven los niños y familias en la sierra del sur de Sinaloa

“Lo que pedimos es que se haga una pila para que se esté desaguando el drenaje, porque cae al arroyo y no se deshace”, finalizó el habitante del Álamo de los Montoya.