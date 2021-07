En Angostura el buen cierre de la Jumapaang dependerá de los usuarios

Angostura, Sinaloa.- Aunque la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) está trabajando arduamente para no dejar deudas al cierre de la administración, que ya está a unos cuantos meses de llegar, el gerente de la paramunicipal, Rogelio Camargo Gutiérrez, reconoció que esto dependerá mucho de los morosos, quienes deben cubrir sus adeudos para que el buen cierre sea una realidad, ya que gran parte de ellos no han pagado, afectándolos directamente.

Indicó que desafortunadamente el mes próximo es considerado como malo, ante los antecedentes de años anteriores, es por ello que continúan con las labores correspondientes para que la ciudadanía tome consciencia y se acerque a cubrir sus deudas y así ellos como paramunicipal poco a poco vayan reuniendo los ingresos. Indicó que existe una deuda a la Jumapaang de los usuarios de más 10 millones de pesos.

“Vamos a ir saliendo poco a poco de las deudas que encontramos, y por la cuestión climatológica estamos buscando alternativas para atender el tema, yo estoy haciendo todo lo posible para no dejar ninguna deuda, pero depende de la participación de los usuarios, ya que no tenemos otra alternativa nosotros, pero vamos bien en cuanto a las deudas, no es mucho a comparación a cuando entré”, citó.

Deuda CFE

Recalcó que ante el esfuerzo y avance con el que cuentan, lo que les genera preocupación son los meses malos, en donde no dejarán que los estanque, ya que lo que quieren y por lo que luchan es culminar la administración con buenos números y se reconozca el esfuerzo emitido diariamente que han venido ejerciendo.

Por otro lado, señaló que en cuanto a la deuda en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya es algo de lo cual están al día, destacando que solamente se tiene una pequeña deuda con la CFE de la ciudad de Culiacán con alrededor de 400 mil pesos anterior, mientras que en Guasave están al 100 por ciento. “Vamos bien, es un tema en el que estamos tranquilos”, dijo Rogelio Camargo.

