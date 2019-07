En Angostura funcionarios estarán bajo la lupa

Angostura, Sinaloa.- Para no tener problemas en las auditorías que realiza la ASE, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez estará muy vigilante del actuar de sus funcionarios.

La mandataria del municipio costero asegura que el objetivo de esto es para que todos hagan las cosas bien, porque al final de cuentas la responsabilidad es de ella y no quiere ser tachada por la sociedad, por malos manejos de recursos públicos.

“Vamos a poner mucha atención para que en esta administración todos los procesos correspondientes se lleven de la mejor manera e ir solventando lo que se nos pida y trabajar de la mano con la auditoría”, expresa Montoya Martínez.

“Los funcionarios deben entender el mensaje de la ciudadanía y de las instituciones de que las cosas ya no son como antes, ya no se pueden cubrir las cosas, pues hay democracia, por eso deben de estar muy atentos, trabajar y hacer las cosas bien, quien no lo haga pues tendrá que sufrir las consecuencias”, afirma la alcaldesa.