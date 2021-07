En Angostura la Jumapaang ha realizado más de 100 cortes en el servicio de agua

Angostura, Sinaloa.- Los cortes del vital líquido en el municipio de Angostura continúan ejerciéndose a raíz de la alta morosidad con la que cuenta la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pues ya se han realizado más de 100 cortes en las diferentes comunidades, informó el gerente de la paramunicipal, Rogelio Camargo Gutiérrez.

Al respecto, expuso que esta actividad se está llevando a cabo al no contar con otra alternativa que los ayude a sobrellevar la situación, de la cual se espera la ciudadanía sea consciente y cubra este servicio que es vital. Resaltó que la cartera vencida ha sido un problema muy complicado, por los varios millones de pesos en morosidad, de la cual se ansía sea cubierta. “Aquí el tema es el pago, no tenemos otra alternativa, no hay otro ingreso ni otra posibilidad, y para que la gente pague estamos brindando todas las oportunidades”, dijo.

Camargo Gutiérrez externó que las comunidades que se han recorrido para realizar los cortes son Batury, Capomos, Alhuey, entre otras, como las que se aproximan, ya que se seguirá con las acciones hasta que se logre que la población pague.

Indicó que como ayuda para los usuarios que cuentan con adeudos continúan ofreciendo el programa del 100 por ciento en multas y recargos, en la cual afortunadamente poco a poco se ha ido avanzando, así como también se tiene en puerta el sorteo de un minisplit para los usuarios cumplidos y que han estado al corriente para el mes de julio.

“Avisarle a la gente que también de nuestro lado estamos haciendo todo el esfuerzo con toda humildad de brindarles ese pequeño regalo a la gente que tenga la suerte”, mencionó el funcionario.

Rogelio Camargo Gutiérrez, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, hizo un llamado a toda la población para que se acerque a la paramunicipal a cubrir sus adeudos, para que no se les corte el vital líquido y menos en esta temporada de calor, y aprovechen los descuentos que se les brindan, los cuales estarán disponibles hasta este mes solamente.

Cabe mencionar que este servicio público debe ser cubierto como cualquier otro, ya que es indispensable en cada hogar, por lo que la ciudadanía debe ser consciente que al pagarlo se vean beneficiados, así como la misma Jumapaang, la cual en estos momentos se encuentra atravesando por momentos difíciles.

