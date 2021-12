En Angostura la Jumapaang localiza basura en alcantarillas e invita a no arrojarla en ellas

Angostura, Sinaloa.- Peluches, pedazos de llantas, tierra, lonas entre diferente basura, es de lo que se ha percatado la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, (Jumapaang) en algunas de las alcantarillas y que han provocado lamentablemente problemas para la paramunicipal.

Cabe mencionar que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura al acudió a Playa Colorada para brindarle atención ante el fuerte reclamo de la ciudadanía en torno al problema de derrames de aguas negras en el campo pesquero. César Eutiquio Domínguez, gerente de la Jumapaang, expresó que es muy importante la ciudadanía tome conciencia de lo que están haciendo y eviten realizar esta mala práctica que al fin de caso quienes después la sufren son sus mismos habitantes.

“El llamado a la ciudadanía es que no destapen las alcantarillas y las usen como basurero porque no son para eso, eso no nada más nos provoca problemas en la red sino con derrames provocan problemas a la salud de contaminación”, manifestó el gerente de la paramunicipal. Expresó que siguen trabajando arduamente por el bien de los angosturenses y que es importante la ciudadanía colabore con ellos para evitar este tipo de percances.

