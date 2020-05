En Angostura la ciudadanía no está haciendo conciencia

Angostura, Sinaloa.- Autoridades municipales afirman que hay preocupación en Angostura, pues en menos de 24 horas la cifra de personas infectadas por COVID-19 llegó a 9, al contabilizarce 4 nuevos casos y todo derivado a que lamentablemente la ciudadanía no está haciendo conciencia, comenta la alcaldesa.

En una transmisión en vivo por redes sociales que hizo desde la oficina de presidencia, Aglaeé Montoya Martínez detalló que las estadísticas que tiene a la mano, las cuales han enmarcado de manera negativa al municipio, son que en la cabecera municipal se tiene un caso, en Ahuey otro, uno más en Palmitas, uno en La Reforma y dos en San Luciano, en tanto que la comunidad El Ébano está en sospecha.

"Según nuestro rastreo realizado, todos estos casos de COVID-19 son derivados a que estas personas han estado en contacto directo con gente que viene de fuera, de Mazatlán, Mexicali y Estados Unidos. No puedo asegurar que así sea pero en gran parte creemos que sea a raíz de esto.

Por eso hoy, que estamos a punto de celebrar de manera diferente el Día de las Madres, el Día del Estudiante y el Día del Maestro les pido encarecidamente que hagan conciencia y piensen que el COVID puede estar en la puerta de sus casas y lo más triste sería que se llegara infectar un bebé y eso nos va a doler mucho.

Nosotros como autoridad estamos haciendo lo que nos corresponde, es por ello que le pedimos a la ciudadanía que nos ayude y haga lo propio festejando de una manera diferente estos tradicionales días. Sé que es difícil más no imposible el quedarse en casa y evitar las aglomeraciones.

Me duele lo que esta pasando en Angostura y Sinaloa pero lo que más me duele es que la ciudadanía no está haciendo conciencia y por tal motivo se van hacer rondines de vigilancia a perifonear nuevamente para todos acaten las órdenes de la secretaría de Salud, del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento y quien se resista vamos a seguir trayendo gente a barandilla.

No queremos llegar a estos extremos, pues no se trata de que paguen una multa o de que pasen tiempo en barandilla, se trata de que hagan conciencia y se queden en casa para que el COVID no contagie a más", resaltó la alcaldesa Agleé Montoya Martínez.

