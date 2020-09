En Angostura la tubería del drenaje cumple su vida útil

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y la Dirección de Obras y Servicios Públicos tienen los focos rojos encendidos dado a que la tubería del drenaje en Angostura ya cumplió su ciclo útil de vida, es por ello que en varias comunidades ya se empiezan a ver constantemente taponamientos, colapsos y derrames de aguas negras.

La máxima autoridad del municipio explica que sin temor a equivocarse, mínimamente un 60 por ciento de toda la población tiene problemas graves de este tipo, que dicho sea de paso, no es exclusivo del campo pesquero La Reforma, que se nota más ahí, sí, dado a que es de los más antiguos, pero también hay detalles fuertes en Alhuey, San Luciano, Costa Azul, Chinitos, entre otras comunidades, incluso hasta parte de la cabecera municipal está igual.

“Esto de la tubería del drenaje es algo que sin duda se tiene que renovar en su totalidad, pero para ello se requieren muchos millones de pesos, muestra de ello es que tan solo en La Reforma se hizo un proyecto para solucionar el problema y se requieren alrededor de 100 millones, es una obra muy grande, que soy realista y digo que en esta administración no la puedo sacar yo, en estos momentos estamos atravesando situaciones difíciles por la contingencia, porque el Gobierno del Estado, que es el que me apoya, ahorita el recurso lo está enfocando en la salud y en sacar los rezagos en economía que quedaron y ahorita no está sacando para proyectos, pero definitivamente este problema de la tubería del drenaje es un foco rojo en Angostura”, resalta la alcaldesa.

Cada vez que se presenta un problema de colapso en el drenaje la Jumapang lo soluciona colocando injertos de tubería de plástico, pero más arregla un tramo, cuando luego brotan las aguas negras en otro sector, y es cuento de nunca acabar.