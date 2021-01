En Angostura no existe un programa activo contra la rata

Angostura, Sinaloa.- La presencia de ratas en las viviendas representa un riesgo a la salud pública al ser transmisoras de enfermedades, pero en este tema no existe un programa específico para el control sanitario, se atiende de manera indirecta.

El combate a la presencia de ratas en las zonas habitacionales se atiende indirectamente en los municipios de la región del Évora, ya que no existe un programa como tal de control sanitario de la rata doméstica, confirmaron los tres médicos municipales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es a través de las acciones de descacharrización en colonias, control en yonkes y con apoyo de la Junta de Sanidad Vegetal de la región que se atiende el problema y quejas ciudadanas, informaron dos de los tres directores de salud comunitaria en los Ayuntamientos.

Dos son las principales recomendaciones que se emiten a la población para evitar afectaciones: no acumular cacharros y objetos aglomerados y mantener la limpieza, la higiene. Otra recomendación, es no usar hierbas para envenenarlas porque no es lo ideal. “Se genera una cadena de envenenamiento a otros animales y mascotas”, explicó el médico municipal de Angostura, Ismael Angulo.

El médico Edgar Cruz, informó del programa que se tiene sobre los Yonkes censados. “Los inspectores de salud acuden cada mes a realizar un recorrido para dispersar líquido insecticida para prevenir esta y otras plagas. También se atienden quejas de vecinos afectados”.

Leer más: CEDH ha recibido 58 quejas en Sinaloa por negligencias médicas

El médico Ismael Angulo destacó que la población es canalizada a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora y de manera voluntaria también acuden ya que el programa la rata de campo es permanente desde hace años y se le brinda a la población un producto muy eficiente que solamente mata a las ratas.