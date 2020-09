En Angostura piden ayuda a las autoridades para las clases virtuales

Angostura, Sinaloa.- Con el inicio de la modalidad de educación a distancia no a todos les ha resultado fácil estar al tanto de las sesiones donde el profesor imparte las clases, pues hay quienes no tienen acceso a una computadora, laptop, tablet o celular, así como tampoco pueden contar con una conexión a internet, situación de la que el municipio de Angostura no está exento, y para lo cual la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se encuentra trabajando y buscando la manera de brindar el apoyo necesario a quienes lo requieren, pues ya han recibido decenas de solicitudes de apoyo en el tema educativo por la situación que ha originado esta pandemia por coronavirus.

La primera edil angosturense expresó que existe gran preocupación en el tema educativo, y esto se debe a que, a través de redes sociales, han recibido muchas solicitudes de apoyo con laptops y otros materiales para poder tener una herramienta en esta nueva modalidad educativa.

Externó también que actualmente se tiene un registro de casi 50 niños que se han reportado que necesitan apoyo para llevar a cabo sus tareas y estar presentes en las clases en línea.

“Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero también queremos solicitar que si hay gente de la sociedad civil que de alguna manera pueda aportarnos, lo haga, es una población que de verdad sí lo requiere”, manifestó.

Asimismo, mencionó que se encuentra trabajando en el tema y buscando que los mismos empresarios y amigos del municipio estén apoyando con esta situación, además de que se encuentra viendo la forma de conseguir una red inalámbrica móvil para llevar a algunas de las poblaciones del municipio que no cuentan con acceso a internet y que se pueda ver si en las tardes se acerquen a esas partes para que puedan los niños realizar sus tareas escolares.

Por otro lado, en el tema educativo, la presidenta angosturense dio a conocer que ya fue concluido el desayunador que el gobernador del estado había prometido en su última visita al municipio costero para la escuela primaria Cuauhtémoc, el cual tuvo una inversión de 800 mil pesos.

La mandataria dijo estar muy agradecida por esta obra, pues se cumplió la palabra del Gobierno Estatal y esto fue en un corto tiempo.