En Angostura se preparan para el cierre de año

Angostura, Sinaloa.- A dos meses y medio de tomar las riendas del departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Angostura, Heriberto Tapia Armenta, respondió a este medio cómo recibió el área, cómo ha estado trabajando y cómo se prepara para el cierre de año que se augura complicado en los municipios de la región del Évora.

El Tesorero informó que recibió el área en orden y que como siempre es complicado sacar adelante un municipio como Angostura pero que se está trabajando en priorizar la atención en servicios públicos.

Algunas de las medidas austeras que fueron comentadas para no afectar la operatividad es la reducción de gastos como en combustible y ciertas compras que no son prioritarias. Sin embargo aún no se han tomado medidas drásticas como el recorte de personal y la reducción de salarios a los más de 600 trabajadores que integran la comuna. “Se está analizando la posibilidad”, expresó Tapia Armenta.

Y es que con cada cierre de año los ayuntamientos presentan ciertas dificultades sobre todo en la cobertura de prestaciones como aguinaldos y salarios. Estos dos temas son una de las prioridades para tesorería municipal, por lo que ya se está trabajando en asegurar dicho gasto para cumplir en tiempo y forma, ya que en tres meses y medio concluirá el 2020.