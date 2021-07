En Carricitos, Salvador Alvarado los estudiantes padecen la falta de antena

Guamúchil, Sinaloa.- En la comunidad Carricitos, del municipio de Salvador Alvarado, habitan cerca de 50 estudiantes de los niveles de educación básica y media superior que han sido afectados en su desempeño escolar porque no cuentan con un buen acceso a la señal de telefonía celular ni internet. Necesitan una antena de telecomunicación.

María Fernanda Cuadras e Isabel Pérez Sandoval son dos de las estudiantes que para ingresar a sus clases en línea tienen que esperar a que vuelva la señal telefónica o buscarla, porque es tan inestable que se les dificulta tomar clases a distancia, pero el mayor estrés que viven es cuando tienen que realizar exámenes o enviar tareas a tiempo.

En la visita a la comunidad se pudo conocer la situación en voz de estudiantes y padres de familia. “Mis hijos se han retrasado mucho, considero que el próximo ciclo escolar el aprendizaje va a ser pésimo”, comentó la madre de familia Ariana Inzunza.

“No aprendieron a leer. La maestra sí me apoyó mucho, me mandaba copias y me ayudaba con las tareas y entregaron todos los trabajos, pero más por copias que por clases en línea”, informó la madre de familia Jenifer Morales Angulo.

“Ha sido muy complicado para mí y para mis hermanos, a veces tenemos que hablar a la maestra en privado porque necesitamos entender un tema o enviar una tarea después”, explicó la alumna de preparatoria María Fernanda Cuadras Inzunza.

A Isabel Pérez Sandoval, estudiante de la Licenciatura en Psicología, le afecta “no poder tener una clase completa ni enviar tareas a tiempo”.

