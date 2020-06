En Cerro Agudo, Mocorito no quieren depender de un apoyo

Mocorito, Sinaloa.- Esta contingencia sanitaria que provocó el COVID-19 causó más problemas económicos en los bolsillos de los habitantes de la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito.

Víctor Favela, síndico de este lugar, informó que las personas están solicitando apoyo porque es muy poco el que llega, pero el cual se agradece.

“Imagínense pasar con solo una despensa a cada tanto tiempo, las cuales en ocasiones nos las brinda el DIF, o algunas veces por los mismos habitantes de aquí que viven en Estados Unidos, y de esta manera se ha conseguido darles apoyo de cierta manera, pero realmente se necesita un poco más de esfuerzo”, citó.

Se trata de apoyar con víveres que incluye la canasta básica, pero sabemos que la necesidad es mucho más grande, y lo que las personas quieren es que se les deje trabajar y que así puedan generar su sustento y tener lo básico y lo necesario para las compras del hogar.

Víctor Favela señaló que en la sindicatura de Cerro Agudo muchas personas están resguardándose y acatando las indicaciones del Sector Salud y se mantienen encerradas dentro de sus hogares, pero sí hay un sector mínimo que se mueven en el día de manera normal.

Mencionó que en las actividades del campo se estuvo trabajando de manera normal, tanto de los productos de sandía como en el tomate, porque esos cultivos ya estaban cuando se vino la contingencia y no los podían dejar.



“Mientras las personas sigan queriendo hacer su vida normal y no guarden las normas de salubridad, difícilmente esto se pueda detener. Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que esto es una situación del Gobierno y no hacen caso a las indicaciones, pero por otro lado no trabajan y sí recogen el apoyo que les dan.”

Aseguró que muchas personas quieren que el Gobierno les solucione sus problemas pero no quieren aportar nada como sociedad. Cabe mencionar que el síndico señaló que una parte de la sociedad es quien cae en este error, pero no generalizó.

