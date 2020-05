En Cerro Agudo, Mocorito piden mejor servicio de agua

Mocorito, Sinaloa.- Habitantes de la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito están sorprendidos porque últimamente los servicios públicos se han venido para abajo, muestra de ello es que la distribución de agua es muy mala y, además, el camión recolector de basura está dejando mucho qué desear, al no pasar el día que le corresponde.

La señora Zulema Quintero manifiesta que el servicio de recolección de basura estaba muy bien, pasando todos los martes, pero de repente no se sabe qué les pasó a los del Ayuntamiento que ahora asisten cuando quieren, y lo peor del caso es que se llevan los desechos muy temprano, a las 05:00 horas está pasando, por tal motivo, tienen que madrugar a dejar las bolsas en las esquinas, pues si lo hacen por la noche corren el riesgo de que los animales la tiren en busca de comida.

Sin duda está fallando el servicio de recolección de basura y lo peor del caso es que la ciudadanía de Cerro Agudo no sabe con exactitud qué día pasará.

Además la ciudadanía ya está empezando a batallar por el agua potable, incluso hay algunos sectores de la sindicatura que ya no les llega el vital líquido.

Algunas personas, al acumularse la basura, mejor optan por quemarla. / Fotografía: EL DEBATE

“Aquí arribita de donde vivo dice la gente que no les llega nada de agua, a nosotros sí nos llega, pero muy poquita, pero dicen que ya mucha gente tiene que estar acarreando en cubetas o tambores porque por la manguera no sale ni una gota, y van a la noria principal y dicen que no los dejan agarrar agua porque según tiene muy bajo los niveles y se puede secar.

Mi esposo tiene una noria en el cerco y de ahí nosotros vamos y traemos, si no fuera por esto, a estas alturas anduviéramos desesperados como ya lo anda mucha gente.

En lo que es el servicio de agua potable y la recolección de basura sí le pedimos a las autoridades de Mocorito mejorar, porque ahorita están dejando mucho qué desear. Si hablamos del alumbrado público, éste sí está bien, en tanto que en drenaje nosotros tenemos un tubo que va a dar a un arroyo y pues ahí llegan las descargas del baño, pero la gente de arriba no puede hacer eso, ellos tienen fosa séptica.

También es un polvaredón el que se levanta, los carros y las motos casi pasan volando y no se ve del tierrero que levantan, y todo eso se mete a las casas, muchos se han enfermado de gripe, y pues para curarse tienen que ir a Higuera de los Vega o a Mocorito, porque aquí ya tiene como tres o cuatro años que no funciona el Centro de Salud, quien sabe por qué, pero la obra está parada, y mucha falta que nos hace. Aquí hay un consultorio, pero se batalla mucho con el doctor, pues hay veces que no está, y otras cosas”, expresa Zulema Quintero.

