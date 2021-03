En Cerro Agudo, Mocorito siguen esperando maquinaria para grandes acciones

Mocorito, Sinaloa.- Utilizando sus redes sociales, el síndico de Cerro Agudo, Víctor Andrés Cuevas Favela, externó públicamente su molestia ante la lentitud con que las autoridades municipales de Mocorito atienen diferentes solicitudes, tal es el caso del apoyo de la maquinaria pesada, la cual la siguen esperando para realizar importantes acciones en el poblado.

Cuevas Favela detalló que hace poco más de tres meses llevó dicha solicitud al Ayuntamiento, al mismo tiempo también entregó otra en Servicios Públicos y personal de este último departamento en mención ya llevó a cabo dos atenciones en la sindicatura, solucionando los problemas en el alumbrado.

Lamentablemente la maquinaria pesada aún no llega a Cerro Agudo para desarrollar diferentes e importantes trabajos que están pendientes como la limpieza de los arroyos que atraviesan la sindicatura, así como también el retiro de la tierra en el panteón, el revestimiento de las calles y caminos vecinales, el saneamiento del basurón (para poner en práctica el proyecto del manejo de los residuos y la instalación de carteles de prohibición), la limpieza del camellón en la entrada principal por ambos lados, entre otras cosas.

Víctor Andrés Cuevas Favela manifiesta que resulta increíble creer que la agenda de la maquinaria pesada no alcance para cubrir a Cerro Agudo, comunidad atendida de manera discriminada y con maquillajes tenues que no cubren el desgano de quienes mandan e intentan minimizar los planes con fantasiosas prioridades.

“Gracias a que conocemos Mocorito sabemos que desde octubre no se atiende absolutamente nada que no sea particular, salvo pequeñas demostraciones públicas de minitrabajos. Y la aplicación del Impuesto Predial Rústico para cuando no para donde se va”, detalló en síndico, Víctor Andrés Cuevas Favela.

