En Chumpilihuistle, Angostura hay gente necesitada

Angostura, Sinaloa.- Con la llegada de la pandemia de COVID-19, en muchos poblados de Angostura algunas familias comenzaron a verse en una difícil situación económica, pues el trabajo se fue acabando en el campo más rápido de lo normal, lo que para muchos era su fuente de ingresos, y en al caso de la comunidad de Chumpilihuistle no fue la excepción.

El comisario del poblado, Alán Angulo Cervantes, señala que así como hay gente muy trabajadora pues laboran en la agricultura, ganadería, algunos en el Gobierno, menciona que también hay familias necesitadas que viven al diario, por lo que si no hay trabajo, generalmente en el campo, no cuentan con un ingreso para el sustento de sus hogares.

Hacia el rumbo de La Costera se registró una quema de soca hace alrededor de un mes. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Cabe mencionar que en la comunidad han recibido apoyo alimenticio del Ayuntamiento con algunas despensas, pero para algunas familias la situación es difícil al no haber un trabajo que les genere algún ingreso.

Por otra parte, el comisario expresa que hace aproximadamente un mes se registró la primera trilla en las inmediaciones de la comunidad por el rumbo de la autopista Benito Juárez, La Costera, y esa soca la quemaron, siendo una superficie de alrededor de 40 hectáreas, pero manifiesta que no se ha presentado otro caso de este tipo ahí, pues los productores han seguido trillando y la cosa está tranquila, “parece que la gente está haciendo consciencia de no quemar y qué bueno porque son unos calorones que no se aguantan aquí nomás empiezan a quemar soca”.

Finalmente, en cuestión de servicios, Alán Angulo expresa que todo marcha bien, pues el carro de la basura pasa cada ocho días y las lámparas del alumbrado público las acaban de poner, mientras que en el caso del agua potable, dejan de tener el servicio a eso de las 21:30 pero a las 05:00 horas del día siguiente ya llega de vuelta a los hogares.

