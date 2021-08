En Chumpolehuiste, Angostura, dan banderazo de inicio a barda perimetral en escuela

Sinaloa.- El anhelado sueño de la comunidad de Chumpolehuistle, en el municipio de Angostura, se ha cumplido esta mañana, con el inicio de la obra de construcción de una barda perimetral de 126 metros lineales, con inversión de 168 mil 148 pesos con cuatro centavos, de recurso del Impuesto Predial Rústico 2021.

El banderazo de arranque se realizó en las instalaciones de la escuela primaria, con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por la Alcaldesa, Aglaeé Montoya Martínez, el Comisario y habitantes de la comunidad.

La Directora de Obras Públicas, Elizabeth Osuna García, informó a la comunidad que la obra consiste en una cerca de malla ciclónica que permitirá proteger los trabajos que el consejo cívico hace en esta escuela. "Que a pesar de que es muy pequeña si se quiere resguardar los bienes que ustedes van haciendo con sacrificio, para que pueden durar más tiempo".

Se informó que además de esta obra se han realizado otras con recurso el IPR y del FISMDF: ampliación eléctrica con recursos del fondo de infraestructura social municipal, pase pluvial, motoconformado de calles, alumbrado público y revestimiento. La inversión total de las obras realizadas en esta comunidad suma hasta el momento 881 mil 313 pesos con 41 centavos, de acuerdo a la ficha técnica de la Dirección de Obras Públicas.

La Alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez expuso la importancia de las negociaciones con las comunidades para realizar una adecuada aplicación del Impuesto Predial Rústico.

"No ha sido una tarea fácil porque siempre es algo que tenemos que determinar. Como mujeres luchonas fuimos pioneros en hacer esto y que hoy no hay una comunidad que pueda decir que no tuvo una obra, en este gobierno todas las comunidades tuvieron algo de nuestro gobierno".

Informó que además de las obras físicas también se han realizado otro tipo, como las actividades con sentido social, con las madres, jóvenes y niños.