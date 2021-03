En DIF Salvador Alvarado bajan en un 80 por ciento las terapias

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a que muchos adultos aún tienen el temor de acudir a las instalaciones del Sistema DIF de Salvador Alvarado por la situación que prevalece de la pandemia, las atenciones de terapias físicas han disminuido en un 80 por ciento porque no acuden a ellas, informó Karen del Rocío Juárez, terapeuta del DIF.

Comentó que muy pocas personas recurren a sus terapias correspondientes, destacando que como medida de prevención solamente se están atendiendo a una baja cantidad para llevar a cabo los protocolos indicados y así transcurrir sin dificultades que se puedan llegar a presentar.

Ahorita no estamos atendiendo a muchos adultos mayores por seguridad, pero ya se está regularizando un poco más el número de pacientes que acuden a sus terapias”.

Argumentó que debido a que como el año pasado no se brindaron atenciones de hidroterapia, esta vez les ha afectado considerablemente, ya que existen muchos pacientes que acuden al sistema DIF a recibir esas terapias que les ayudan.

“En esas terapias se atienden alrededor de 8 a 10 personas por hora, y como el año pasado se suspendió y ahora se verá cómo siguen las cosas, para ver si abren nuevamente ya sea con un número de personas más reducido o ver qué medidas se toman al respecto”, dijo.

Expuso que una situación que no se presenta mucho y no es común, es que a los jóvenes se les estén brindando terapias por parálisis facial, la cual ha estado influyendo por el tema de la pandemia y por el mismo estrés que sobrellevan. Expuso que se ha registrado muy frecuentemente entre jóvenes de 14 y 18 años, misma que no se acostumbra en ellos, sino en adultos mayores.

La terapeuta del DIF manifestó que por prevención al virus ahora se les pide a los pacientes que compren sus parches personales para no utilizar los mismos en todas las personas que podría ser un factor de propagación.