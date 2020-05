Cristo López aspira a presidencia del Colegio de Abogados de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Se pronuncia el primer aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados, Roberto Macías Fernández A. C., de Guamúchil.

El aspirante es una joven promesa y con ímpetu de impulsar al gremio de una forma diferente: Cristo Emmanuel Lopez Vizcarra de 33 años de edad, egresado de la Licenciatura en Derecho con Maestría en Desarrollo Humano y actualmente docente en una universidad, labor que combina con la abogacía.

El joven abogado hace pública sus aspiraciones de liderar el colegio: "He manifestado mis intenciones al gremio de buscar la presidencia. He recibido el respaldo de la mayoría de los compañeros, me han manifestado su apoyo, ya he formado la planilla para que cuando se abra la convocatoria estar preparado y proceder a su registro ".

Expuso que el propósito es acordar una planilla de unidad pero en su momento se definirá cómo va a proceder su registro como candidato.

López Vizcarra explicó que debido a que hasta el momento no se ha publicado la convocatoria, será respetuoso de los tiempos y las formas.

Informó que los tiempos para la renovación de la presidencia ya se han cumplido pero ante el impacto de la contingencia el proceso se ha retrasado.

