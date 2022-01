En Guamúchil acuden a remedios caseros para sobrellevar o prevenir el Covid-19

Guamúchil.- El miedo de resultar alcanzado por Covid-19 llega a preocupar a una gran cantidad de personas y con la intención de sentirse protegidos acuden a los remedios naturales, tales como el té de eucalipto con manzanilla, el té de guayaba y vapores de diferentes sustancias.

Inclusive pacientes que han superado esta enfermedad señalan que hacer consumo de comidas libres de grasa funcionan para levantar las defensas y recuperarse con prontitud de esa enfermedad, entre estas destaca el frijol en agua y sal con una gran cantidad de cebolla blanca picada y sin coser.

Leonicio Cervantes, quien superó al Covid en Guamúchil, Sinaloa, indicó que cuando se encontraba enfermo para sentirse libre y poder respirar con mayor facilidad así a vapores con una fusión de eucalipto y manzanilla, líquido que ponía en un traste amplio y agachaba la cabeza cubierta con una toalla para sorber el humo que se desprendía, esto cerca de 2 veces al día y con ello señaló qué podía respirar con mayor comodidad y sin sentir dolor en el pecho. Señaló qué es importante hacerlo con precaución para evitar quemaduras.

Asimismo comentó qué tomar té de hoja de guayaba como medida de prevención ayuda a levantar las defensas, puesto que según se menciona esto aporta vitamina, no obstante, mencionó que esto debe de tomarse con medidas y no caer en el consumo excesivo. Además, que no se deben dejar de lado las indicaciones médicas.



Nota: Sarahí López.