En Guamúchil adquirir un auto “chocolate” genera opiniones divididas en lo legal

Guamúchil, Sinaloa.- El tema de los autos extranjeros o autos ‘chocolate’ ha generado siempre diversas opiniones, pues mientras algunos optan por este tipo de vehículos, al ser más baratos y, en su mayoría, estar en mejores condiciones estéticas y mecánicas, los vehículos nacionales son más caros pero al mismo tiempo brindan la seguridad de contar con un documento que avale al propietario.

Al respecto, el abogado Nicolás Espinoza Martínez menciona que hay un punto que nunca se analiza y éste es que se protege la industria mexicana por la mano de obra que genera la fabricación de vehículos en el país, y es por ello que cuando alguien quiere importar un auto debe hacerlo bajo un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, en el cual se establece hasta qué año se puede e impone un arancel.

Asimismo, explica que no se puede importar un automóvil que sea último modelo, pues también hay marcas y determinado país de fabricación permitidos, “en términos generales te aplica un arancel el estado mexicano, lo pagas en la frontera y esa es la importación, el otro es bravero, nada más te escudas en un derecho que te establece la Constitución que nadie puede ser desposeído de sus bienes sino mediante un juicio previamente establecido donde se respeten las formalidades”.

Por otra lado, expresa que los autos ‘chocolate’ no tienen cobertura de impuestos y se puede adquirir uno a un costo mucho menor que uno nacional, pero no hay certeza jurídica, “no sé las compañías de seguro qué tanto procedan si los quieres asegurar, tal vez para daños a terceros sí, pero cobertura amplia no creo, y es muy inseguro”.

Espinoza Martínez agrega que si bien es cierto que la Constitución protege al ciudadano para que no sea desposeído de sus bienes, fuera de eso no hay más, pues al comprar un vehículo nacional hay una cesión de derechos, pero en el otro caso solo hay un documento que es el título americano para acreditar que no es robado.

“Hay ciertos derechos que te protegen en el momento, pero tarde o temprano te va a traer problemas, por ejemplo, si tu carro participa en un accidente, aunque sea involuntario, que te lo choquen, ahí va a haber problemas, es cierto que vas a adquirir vehículos en menor cantidad y más cómodos, más seguros en cuestión mecánica, pero son muy inseguros en certeza jurídica.”