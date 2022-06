En Guamúchil, concesionarios piden mejorar tarifa del transporte público por incrementos

Guamúchil, Sinaloa,.- Concesionarios del transporte urbano en la ciudad de Guamúchil solicitan al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que considere un aumento a las tarifas de estudiante, ya que estas hace aproximadamente 10 años no han tenido un aumento y los costos de operación de las unidades han subido de manera considerable, de tal forma que algunos concesionarios se han visto en la necesidad de endeudarse en refaccionarias, así como con créditos para dar el servicio a la ciudadanía, comentó el concesionario con casi 50 años al servicio del transporte urbano, Alfonso Díaz Vega.

El empresario transportista dijo que está sintiendo en carne propia esta situación que está pasando, porque la tarifa de los estudiantes está muy baja, en realidad los concesionarios aseguran que están perdiendo dinero, y solicitan que se modifique lo que corresponde en este caso.

Actualmente se están cobrando 3 pesos con 50 centavos a estudiantes, ya con el aumento para completar el 50 % de lo que es la tarifa normal de 11 pesos se puede sostener la flotilla de camiones para dar el servicio a la ciudadanía, agregó el empresario.

Díaz Vega comentó que con esas tarifas con las que vienen trabajando no tienen la oportunidad de renovar la flotilla de unidades, mucho menos se puede brindar un mejor servicio a los alvaradenses. En el tema de tarjetas de estudiante no todos los estudiantes cuentan con ella, y los que la presentan se les respeta la tarifa de estudiante. Agregó que esa tarjeta se pasa por el validador de tarjetas y el estudiante que no trae la tarjeta paga su pasaje normal.

Comentó que los gastos de las unidades grandes solamente en diésel se llevan hasta 2 mil 200 pesos por día, y las más pequeñas unidades, Sprinter, gastan aproximadamente mil 200 pesos diarios, esto, aparte de lo que se le paga al chofer, que es el 15 por ciento de las ventas del día.

Agregó Alfonso Díaz Vega que es relativo el gasto debido a que no todos los días se dan las mismas vueltas en la ruta y esto puede variar. Explicó que cuando los camiones no trabajan y se les tiene que hacer una reparación el camión no gana, sin embargo, se tiene que pagar a los mecánicos, en ocasiones se complica conseguir las refacciones y se tienen que comprar fuera de la ciudad, ya sea en Culiacán o Los Mochis.

El empresario recalcó que ya se le ha hecho la petición a las autoridades correspondientes el aumento en la tarifa de estudiante, “ya hemos escuchado que el gobernador dijo que no habrá aumento en la tarifa, pero de manera respetuosa se le hace la petición de nueva cuenta por este medio, ya está demostrado desde Mazatlán hasta Los Mochis que la tarifa actual de estudiante nos está costando dinero mantener esa tarifa, ya que los costos del diésel y llantas están aumentando periódicamente”.