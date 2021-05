En Guamúchil la ropa es lo más elegido como regalo para la mamá en su día

Guamúchil, Sinaloa.- El próximo lunes se celebra una de las festividades más importantes para muchas personas, es por ello que en la ciudad de Guamúchil la ciudadanía ha comenzado a comprar el regalo perfecto para mamá de manera anticipada y sorprenderla el Día de las Madres.

Vestimenta como blusas, pantalones, ropa interior, calzado, y los alimentos que se prepararán en casa para celebrar en familia, es lo que más ha estado adquiriendo la gente, y para ello los diferentes establecimientos se prepararon mostrando la mercancía fuera de los locales.

Dichas compras con días antes, a decir de la misma ciudadanía, es debido a que prefieren andar con calma y no estar en contacto con más gente en dado caso de llegar a aglomerarse, y es que precisamente están tomando en cuenta las medidas pertinentes y a lo que se pudieran arriesgar aún más al andar un día antes o el mismo Día de las Madres.

La joven Yaritza Valenzuela Medina dio a conocer que año con año el regalo que no le puede faltar a su mamá es la ropa, ya que en su día debe lucir más radiante y espectacular.

“Me gusta comprar las cosas antes y más ahora con todo esto de la pandemia, que aún no se acaba, y así como hay mucha gente que no le importa cuidarse ni ellos mismos, menos a los demás, como uno, por eso más vale prevenir”, dijo.

Por otro lado, la señora Amelia López Sánchez argumentó que a comparación al año anterior este año se tardó para salir a buscar el detalle perfecto que le obsequiará a su madre y suegra, ya que como al cuarto día del mes había empezado a buscar lo necesario para celebrar en su hogar, porque la pandemia no permitía salir fuera ni hacer reuniones en grande.

“El año pasado en cuanto entró el mes de mayo casi me preparé y compré un detallito muy mínimo, porque la situación no era muy buena, y solamente compré lo de la comida, para así celebrar, y ya ahora ya es mucho más aparte de la comida y el pastel, que no puede faltar”, señaló.

Para concluir, Heriberto Mendoza detalló que entre más rápido compre el regalo, mejor, para que a la hora de querer adquirirlo no tenga dificultad de encontrarlo ni exponerse tanto.