En Guamúchil la señora María Rosas siente tristeza y abandono

Guamúchil, Sinaloa.- Con su rostro triste y con sus ojos llenos de lágrimas, la señora María Concepción Rosas Gómez manifiesta cómo es vivir en una casa de lámina llena de agujeros, por lo que sufre día con día los estragos del frente frío que no muestran tregua alguna y en donde bajo el techo de su humilde morada ubicada en Guamúchil, pasa noches enteras llorando al no soportar el clima tan fresco que le cala hasta los huesos.

Con un nudo en la garganta y con lágrimas rodando por sus mejillas expresa: “Estoy abandonada, triste y enferma”, así es como se siente ‘Doña Concha’, como todos la conocen. Las consecuencias de vivir en estas condiciones y que no tenga dónde refugiarse bien del frío es que su estado de salud se ve afectado, al padecer de angina de pecho, siendo días enteros que la pasa encerrada por el dolor de espalda que rápido se le pasa al pecho, como dolor de rodillas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

María Concepción tiene 62 años de edad. Tras su enfermedad la recomendación médica fue que no trabajara y a pesar de eso ella aún lo hace para poder tener un alimento en su mesa y con la ayuda que le brindan las personas.

Para sobrellevar este clima, Rosas Gómez con gran ilusión manifiesta que le serían de gran utilidad tendidos y ropa que le puedan ayudar a controlar el frío en su cuerpo.

‘Doña Concha’, como es conocida en la colonia Pedro Infante, en la ciudad de Guamúchil, tiene 24 años viviendo en esa casa que ella la llama hogar. Fueron muchos años los que le dedicó a la costura para sacar adelanta a sus hijos y tratar de que no les faltara lo esencial, sin embargo, hoy en día ese apoyo no es mutuo al dejarla sola. Cuando no tiene alimento en su mesa lo que hace esta señora es aguantar el hambre, pues su situación económica no le permite solventar los gastos alimenticios.

La única compañía de María son sus tres amigos fieles caninos que a pesar de que también sufren frío y hambre junto con ella no la dejan sola ni un solo momento. “Ojalá las autoridades voltearan a verme y me ayudaran, aunque sea con tendidos, no pido más”, expresó ‘Doña Concha’.